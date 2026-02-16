Seeshaupt (dpa/lby) - Eine Bewohnerin eines Seniorenwohnheims in Seehaupt (Landkreis Weilheim-Schongau) ist bei einem Brand ums Leben gekommen. Drei Menschen, darunter eine weitere Heimbewohnerin, erlitten leichte Rauchvergiftungen. Nach Polizeiangaben war das Feuer am Sonntag im Zimmer der 72-Jährigen ausgebrochen, für die jede Hilfe zu spät kam. Der betroffene Gebäudeteil wurde evakuiert. Zwei Pflegehelfer atmeten bei Löschversuchen giftigen Rauch ein. Der Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.