 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Sechsstelliger Schaden nach Brand einer Maschinenhalle

Brände Sechsstelliger Schaden nach Brand einer Maschinenhalle

Ein Mann bemerkt in der Nacht ein Feuer an seiner Maschinenhalle. Er kann noch Geräte retten, dennoch ist der Schaden hoch.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Brände: Sechsstelliger Schaden nach Brand einer Maschinenhalle
1
Bei dem Feuer entstand ein hoher Schaden, obwohl der Besitzer noch Maschinen aus dem Gebäude holte. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich ist bei einem Brand einer Maschinenhalle in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) entstanden. Der 76 Jahre alte Besitzer bemerkte das Feuer und holte noch einige der landwirtschaftlichen Maschinen aus dem Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Dennoch sei der Schaden am Gebäude und weiteren Maschinen hoch. Verletzt worden ist einem Polizeisprecher zufolge aber niemand.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei am Morgen zunächst an. Ein Übergreifen auf Stallungen oder Wohngebäude sei nicht zu befürchten. Die Ursache des Feuers sei zunächst unklar.