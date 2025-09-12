Brände: Sechsstelliger Schaden nach Brand einer Maschinenhalle

Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich ist bei einem Brand einer Maschinenhalle in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) entstanden. Der 76 Jahre alte Besitzer bemerkte das Feuer und holte noch einige der landwirtschaftlichen Maschinen aus dem Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Dennoch sei der Schaden am Gebäude und weiteren Maschinen hoch. Verletzt worden ist einem Polizeisprecher zufolge aber niemand.