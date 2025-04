Erfurt (dpa/th) - Bei einem Brand in Erfurt ist an einem Wohnhaus erheblicher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 2.15 Uhr an einer Garage auf dem Grundstück aus und griff auf die angrenzende Doppelhaushälfte über. Drei Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus dem Haus gerettet. Ein 39-jähriger Mann wurde leicht verletzt – es bestand den Angaben zufolge der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Der Schaden am Gebäude wurde auf eine sechsstellige Geldsumme geschätzt.