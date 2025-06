Brände: Schüsse auf Feuerwehrleute in USA - mindestens zwei Tote

Demnach waren Informationen zu einem Feuer in den Bergen am Canfield Mountain am frühen Nachmittag eingegangen. Dort sei dann auf die Feuerwehrleute im Einsatz geschossen worden. Zivilisten kämen vom Berg herunter - es könnte laut Norris auch welche geben, die dort oben festsitzen und unter Schock stehen. "Wir sind bereit, diesen Verdächtigen so schnell wie möglich zu neutralisieren." Es sei nicht klar, ob es sich um einen oder mehrere Verdächtige handele.