Brände: Scheunenbrand in Neusitz – Soldaten helfen bei Löscharbeiten

Uhlstädt-Kirchhasel (dpa/th) - Bei einem Scheunenbrand in Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist ein Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Mittwochnachmittag im Ortsteil Neusitz aus bislang ungeklärter Ursache in einer mit Strohballen gefüllten Scheune ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Wegen der großen Menge an brennendem Stroh dauern die Löscharbeiten auch heute noch an. Das Material müsse kontrolliert abbrennen, hieß es.