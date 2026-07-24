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Brände Scheunenbrand in Ehrenberg: Eine Person schwer verletzt

Im Landkreis Fulda brennt eine Scheune, eine Person wird schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Was die Polizei bisher weiß.

Brände: Scheunenbrand in Ehrenberg: Eine Person schwer verletzt
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Die Polizei schätzt den Schaden durch den Brand auf etwa 40.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Fulda/Ehrenberg (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Ehrenberg (Landkreis Fulda) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war im Ortsteil Seiferts eine Scheune aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Passanten bemerkten das Feuer den Angaben zufolge und brachten eine Person aus dem Gefahrenbereich. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Weitere Details zur verletzten Person teilte die Polizei zunächst nicht mit. 

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Ein in der Nähe der Scheune stehender Pkw brannte laut Mitteilung vollständig aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.