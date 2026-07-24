Fulda/Ehrenberg (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Ehrenberg (Landkreis Fulda) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war im Ortsteil Seiferts eine Scheune aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Passanten bemerkten das Feuer den Angaben zufolge und brachten eine Person aus dem Gefahrenbereich. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Weitere Details zur verletzten Person teilte die Polizei zunächst nicht mit.