Ebern (dpa/lby) - In Unterfranken sind eine Scheune und rund 4.000 Reifen von einem Feuer zerstört worden. Der Brand in Ebern (Landkreis Haßberge) war am Morgen auch fünf Stunden nach Eingang der Meldung in der Nacht nicht vollständig gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde aber niemand verletzt. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine halbe Million Euro.