Aurach (dpa/lby) - Ein Blitz ist in Aurach (Kreis Ansbach) in eine Scheune eingeschlagen und hat einen Brand ausgelöst. Das Gebäude sei komplett niedergebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Verletzt wurde demnach niemand. Den Schaden schätzte der Sprecher auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Auf das Wohnhaus neben der Scheune hätten die Flammen nicht übergegriffen.