Gera (dpa/th) - Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in Gera ist vermutlich durch Brandstiftung ausgelöst worden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Bei dem Gebäude handelt es sich demnach um ein ehemaliges Wohnhaus, das nicht mehr genutzt wird. Der Schaden liegt laut der Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Feuer am Mittwochnachmittag niemand. Zur genauen Brandursache sowie zu Tätern gab es zunächst keine Informationen.