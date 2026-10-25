Brände: Neun Verletzte bei Brand in Dresden-Löbtau

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Dresden sind am Nachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Alle Personen erlitten schwere Brandwunden, teilte die Feuerwehr der Landeshauptstadt mit. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Bei den Schwerverletzten handelt es sich um Mitglieder einer Familie: zwei Kinder - einen sechsjährigen Jungen und ein gleichaltriges Mädchen - sowie um eine 29 Jahre alte Frau und einen 40-jährigen Mann. Bei ihrem Transport in umliegende Krankenhäuser kamen Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.