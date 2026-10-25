Brände: Neun Verletzte bei Brand in Dresden-Löbtau

Brand mit Verpuffung

Die Feuerwehr sprach von einem Brand mit Verpuffung. Als die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, hätten sich bereits Bewohner des Hauses im Stadtteil Löbtau vor dem Gebäude befunden. Aus einem Fenster im ersten Obergeschoss sei dichter schwarzer Rauch gedrungen. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Fünf Bewohner des Hauses - drei Kinder im Alter von einem, vier und sieben Jahren, eine 37-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann hätten Symptome einer Rauchgasvergiftung gezeigt und seien vor Ort medizinisch untersucht und behandelt worden.