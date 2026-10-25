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Brände Neun Verletzte bei Brand in Dresden-Löbtau

Zwei Rettungshubschrauber brachten Schwerverletzte aus Dresden-Löbtau in umliegende Kliniken. Unter den Schwerverletzten sind zwei Kinder. Die Brandursache ist noch unklar.

Brände: Neun Verletzte bei Brand in Dresden-Löbtau
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Bei einem Brand in Dresden sind am Sonntag vier Mitglieder einer Familie schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Dresden sind am Nachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Alle Personen erlitten schwere Brandwunden, teilte die Feuerwehr der Landeshauptstadt mit. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Bei den Schwerverletzten handelt es sich um Mitglieder einer Familie: zwei Kinder - einen sechsjährigen Jungen und ein gleichaltriges Mädchen - sowie um eine 29 Jahre alte Frau und einen 40-jährigen Mann. Bei ihrem Transport in umliegende Krankenhäuser kamen Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.

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Brand mit Verpuffung 

Die Feuerwehr sprach von einem Brand mit Verpuffung. Als die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, hätten sich bereits Bewohner des Hauses im Stadtteil Löbtau vor dem Gebäude befunden. Aus einem Fenster im ersten Obergeschoss sei dichter schwarzer Rauch gedrungen. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Fünf Bewohner des Hauses - drei Kinder im Alter von einem, vier und sieben Jahren, eine 37-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann hätten Symptome einer Rauchgasvergiftung gezeigt und seien vor Ort medizinisch untersucht und behandelt worden. 

Laut Feuerwehr waren knapp 60 Kräfte mehrerer Feuer- und Rettungswachen im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen.