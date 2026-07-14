Gernrode (dpa/th) - Ein Einfamilienhaus ist in der Nacht in Gernrode (Landkreis Eichsfeld) vollständig ausgebrannt. Polizeiangaben zufolge stand das Gebäude bereits komplett in Brand, als die Feuerwehr gegen Mitternacht eintraf. Menschen befanden sich den Angaben nach nicht im Haus. Verletzt wurde deshalb niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Wohnhaus ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.