Gera (dpa/sa) - Ein mutmaßlicher Brandstifter soll in Gera ein Mehrfamilienhaus angezündet haben. Nach Angaben der Polizei soll ein bislang unbekannter Täter alte Möbel und Spanplatten im Hausflur in Brand gesetzt haben. Aufgrund des Rauches und der starken Verrußung wies die Feuerwehr die Bewohner am Dienstagabend an, in ihren Wohnungen zu bleiben.