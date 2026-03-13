 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Mit Zigarette eingeschlafen: Feuer in Mehrfamilienhaus

Brände Mit Zigarette eingeschlafen: Feuer in Mehrfamilienhaus

Kurz eingenickt und schon steht die Wohnung in Flammen. Das ist einem Mann in Nordhausen passiert.

Brände: Mit Zigarette eingeschlafen: Feuer in Mehrfamilienhaus
1
Eine Zigarette soll das Feuer verursacht haben. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Nordhausen (dpa/th) - Ein 29-Jähriger ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einer Zigarette in der Hand auf dem Sofa eingeschlafen und hat damit seine Wohnung in Nordhausen in Brand gesetzt. Der Mann wurde durch das Feuer schwer verletzt und musste zur Versorgung in eine Spezialklinik nach Halle gebracht werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Fünf Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten eine Rauchgasvergiftung. 

Nach der Werbung weiterlesen

Alle 15 Bewohner wurden vorübergehend evakuiert. Bis auf die Wohnung des 29-Jährigen, die schwerbeschädigt wurde, sollen alle Wohnungen weiter bewohnbar sein. An der Wohnung des Mannes entstand demnach ein Schaden von rund 150.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Mann.