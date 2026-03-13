Nordhausen (dpa/th) - Ein 29-Jähriger ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einer Zigarette in der Hand auf dem Sofa eingeschlafen und hat damit seine Wohnung in Nordhausen in Brand gesetzt. Der Mann wurde durch das Feuer schwer verletzt und musste zur Versorgung in eine Spezialklinik nach Halle gebracht werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Fünf Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten eine Rauchgasvergiftung.