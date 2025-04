Brände: Mindestens 20 Tote bei Feuer in chinesischem Altenheim

Chengde - Mindestens 20 Menschen sind bei einem Brand in einem Pflegeheim in Nordchina ums Leben bekommen. Das Feuer war am Dienstagabend (Ortszeit) in einem Altenheim nahe der Stadt Chengde - etwa 220 Kilometer nordöstlich von Chinas Hauptstadt Peking - in der Provinz Hebei ausgebrochen, wie chinesische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Weitere Bewohner seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.