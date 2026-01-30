Brunnen (dpa/lby) - Bei einem Brand in der Lagerhalle einer Heizungsfirma in Brunnen ist Sachschaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Die Halle im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sei am Donnerstag vollständig ausgebrannt, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mit. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Verletzte gab es den Angaben nach nicht. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.