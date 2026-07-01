 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Meuselwitz: Darum hilft der Regen beim Waldbrand nur bedingt

Brände Meuselwitz: Darum hilft der Regen beim Waldbrand nur bedingt

Trotz Regens bleibt der Boden heiß: Warum das Feuer bei Meuselwitz auch bei Niederschlag nicht einfach erlischt – und was das für Feuerwehr und andere Helfer bedeutet.

Brände: Meuselwitz: Darum hilft der Regen beim Waldbrand nur bedingt
1
Der Waldbrand bei Meuselwitz ist unter Kontrolle. Wann das Feuer endgültig gelöscht sein wird, ist aber noch unklar. (Symbolbild) Foto: Kevin Fischer-Golde/bw-pictures/dpa

Meuselwitz (dpa/th) - Es brennt weiter: Trotz Regenfällen beschäftigt der Waldbrand auf dem ehemaligen Kohlebergbaugelände bei Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) die Einsatzkräfte noch immer. Zwar verhindere Regen, dass der Rauch hoch in die Luft steige, was auch gegen Geruchsbelästigung helfe, sagte eine Sprecherin des Landratsamts Altenburger Land. Die Nässe reiche aber nicht bis in die Bodenschichten, wo noch immer Kohlereste brannten. Ein Ende des Einsatzes sei bisher nicht in Sicht.

Nach der Werbung weiterlesen

Etwa 400 Feuerwehrleute, Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und andere Helfer aus Thüringen, aber auch Sachsen seien bereits auf dem unwegsamen Gelände im Einsatz gewesen. Die Helfer arbeiten weiter im Schichtsystem und wechseln sich ab. 

Der Brand war am Samstag nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt und Sachsen ausgebrochen und hatte sich zwischenzeitlich auf rund acht Hektar ausgedehnt.