Meuselwitz (dpa/th) - Es brennt weiter: Trotz Regenfällen beschäftigt der Waldbrand auf dem ehemaligen Kohlebergbaugelände bei Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) die Einsatzkräfte noch immer. Zwar verhindere Regen, dass der Rauch hoch in die Luft steige, was auch gegen Geruchsbelästigung helfe, sagte eine Sprecherin des Landratsamts Altenburger Land. Die Nässe reiche aber nicht bis in die Bodenschichten, wo noch immer Kohlereste brannten. Ein Ende des Einsatzes sei bisher nicht in Sicht.