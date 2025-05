Ansbach (dpa/lby) - In der Ansbacher Innenstadt ist ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer sei auch nach mehr als zwei Stunden noch immer am Auflodern, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht auf Montag. Sechs Bewohner und ein Feuerwehrmann erlitten der Polizei zufolge leichte Verletzungen und wurden von Sanitätern versorgt. Der Dachstuhl des Hauses stand demnach am Sonntagabend komplett in Flammen.