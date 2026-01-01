 
Brände Mehrfamilienhaus brennt – Bewohner finden in Halle Zuflucht

Mitten in der Silvesternacht müssen dutzende Bewohner ihr Haus verlassen. Das Gebäude steht in Flammen. Noch ist vieles unklar.

Wegen des Brandes wurden dutzende Bewohner in einer gegenüberliegenden Halle untergebracht. Foto: Kevin Weddig/News5/dpa

Ansbach (dpa/lby) - Ein Bewohner ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach leicht verletzt worden. In den zwei zusammengebauten Gebäuden seien 40 Menschen gemeldet, sagte ein Sprecher. Die Löscharbeiten dürften sich noch Stunden ziehen. Feuerwehrleute finden den Angaben zufolge immer wieder Brände in dem Gebäude. Die Bewohner kamen deshalb provisorisch in einer gegenüberliegenden Halle unter. 

Die Höhe des Schadens gab der Sprecher zunächst nicht an. Ebenfalls unklar war die Brandursache. Die Polizei ermittelt.