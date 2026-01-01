Brände: Mehrfamilienhaus brennt – Bewohner finden in Halle Zuflucht

Ansbach (dpa/lby) - Ein Bewohner ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach leicht verletzt worden. In den zwei zusammengebauten Gebäuden seien 40 Menschen gemeldet, sagte ein Sprecher. Die Löscharbeiten dürften sich noch Stunden ziehen. Feuerwehrleute finden den Angaben zufolge immer wieder Brände in dem Gebäude. Die Bewohner kamen deshalb provisorisch in einer gegenüberliegenden Halle unter.