Oberfranken: Brandeinsatz - Feuerwehr findet Leiche bei Aufräumarbeiten

Ebersdorf bei Coburg (dpa/lby) - Nach einem Scheunenbrand im Landkreis Coburg haben die Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten eine Leiche gefunden. Bei den Löscharbeiten in der Nacht war bekanntgeworden, dass ein 59 Jahre alter Anwohner vermisst wird. Ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt, steht jedoch noch nicht fest: Die Identität sei bisher nicht geklärt, teilte die Polizei am Vormittag mit. Die Ermittlungen dazu dauerten an.