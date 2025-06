Rehau (dpa/lby) - Ein Schaden von mindestens 100.000 Euro ist durch ein Feuer in einer Maschinenhalle im Landkreis Hof entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin hatten am frühen Samstagmorgen dichten Rauch bemerkt. Kurz darauf stand die Halle des Steinbruchs in Rehau dann in vollem Umfang in Brand. Die Kripo ermittelt nun unter anderem zur Brandursache, die bislang unklar ist. Sie hofft auch auf Zeugenhinweise.