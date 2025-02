Weimar (dpa/th) - Beim Brand eines Wohnhauses in Weimar ist in der Nacht ein Mann gestorben. Der Dachstuhl des Hauses sei bei Ankunft der Einsatzkräfte schon komplett in Brand gestanden, teilte die Polizei mit. Der 71-jährige Bewohner des Dachgeschosses sei dann bei den Löscharbeiten tot aufgefunden worden. Seine 70-jährige Frau habe sich eigenständig aus dem Gebäude retten können und habe leichte Verbrennungen erlitten.