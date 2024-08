Brände: Lithium-Batterien brennen - Mitarbeiter schreitet ein

Grammetal (dpa/th) - Auf einem Firmengelände im Landkreis Weimarer Land sind Lithium-Batterien in Brand geraten. Ein Mitarbeiter des Unternehmens in Isseroda - einem Ortsteil von Grammetal - habe die entsprechenden Batterien am Abend mit einem Gabelstapler aus dem Zelt gefahren, in dem sie gelagert waren, wie die Polizei mitteilte. Dadurch konnte er demnach ein Übergreifen des Brandes auf einen anderen Bereich verhindern. Der Mann zog sich dabei laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.