Zeil am Main (dpa/lby) - Nach dem Brand eines Wohnhauses in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) haben Rettungskräfte in der Nacht eine Leiche gefunden. Ob es sich dabei um einen vermissten Bewohner handelt, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Eine Obduktion soll Klarheit bringen. Weitere Bewohner des Hauses hatten es selbstständig und unverletzt verlassen.