Nobitz (dpa/th) - Beim Brand einer Lagerhalle in Nobitz im Altenburger Land ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache am Vormittag ausgebrochen, berichtete das Lagezentrum. Dabei wurden eine Photovoltaikanlage sowie mehrere Öl- und Gastanks zerstört. Durch die etwa dreistündigen Löscharbeiten sei auch Saatgut unbrauchbar geworden, dass in einer benachbarten Halle gelagert worden sei, hieß es. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.