Alzenau (dpa/lby) - In Unterfranken hat eine Lagerhalle in Vollbrand gestanden. Die Löscharbeiten in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) dauerten vom frühen Sonntagmorgen bis in den Vormittag, wie die Kreisbrandinspektion des Landratsamts Aschaffenburg mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Der Schaden wurde laut Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt.