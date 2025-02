Mühlhausen (dpa/th) - Ein Feuer in einer Lagerhalle für Fahrzeugteile in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Schnittwunden und Rauchgas, wie die Polizei mitteilte.