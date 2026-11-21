Suhl (dpa/th) - Feuerwehrleute haben stundenlang eine Lagerhalle in Suhl gelöscht. Der Brand des ehemaligen Einkaufsmarktes brach in der Nacht zum Samstag gegen 2.00 Uhr aus, wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte. Bis zum Morgen war die Feuerwehr demnach vor Ort und löschte die Flammen. Noch ist unklar, was das Feuer in dem zweigeschossigen Gebäude auslöste und wie hoch der Schaden ist. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.