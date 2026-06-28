Brände: Kellerbrand in Zwickau – Acht Verletzte, Haus unbewohnbar

Zwickau (dpa/sn) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Zwickau sind acht Menschen leicht verletzt worden. Das Haus ist nach dem Feuer vorerst unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte.
Das Feuer in einem Zwickauer Mehrfamilienhaus führte zu Verletzten und einem überfluteten Keller. Die Bewohner mussten bei Verwandten oder im Hotel unterkommen.
Zwickau (dpa/sn) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Zwickau sind acht Menschen leicht verletzt worden. Das Haus ist nach dem Feuer vorerst unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte.
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Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Mehrfamilienhauses aus. Ein Bewohner bemerkte den Brand, alarmierte die Rettungskräfte und begann, das Gebäude zu evakuieren.
Acht Bewohner wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sechs von ihnen konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.
Durch den Brand wurde zudem eine Wasserleitung beschädigt, wodurch der Keller überflutet wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer vollständig. Die Bewohner kamen zunächst bei Verwandten oder in einem Hotel unter. Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.