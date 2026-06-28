Brände: Kellerbrand in Zwickau – Acht Verletzte, Haus unbewohnbar

Durch den Brand wurde zudem eine Wasserleitung beschädigt, wodurch der Keller überflutet wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer vollständig. Die Bewohner kamen zunächst bei Verwandten oder in einem Hotel unter. Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.