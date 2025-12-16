Hilpoltstein (dpa/lby) - Ein neugeborenes Kälbchen ist bei einem Brand in einem Wärme-Iglu auf einem Bauernhof im Landkreis Roth gestorben. Wie die Polizei mitteilte, verbrannte das Jungtier in der Schutzhütte. Ein aufmerksamer Passant hatte das Feuer auf dem Anwesen in Hilpoltstein am Montag entdeckt. Eine Wärmelampe im Inneren habe vermutlich das Plastik des Wärme-Iglus zum Schmelzen gebracht, heißt es im Polizeibericht. Dadurch sei das trockene Stroh, auf dem das Tier lag, in Brand geraten. Der Landwirt konnte den Brand laut Polizeiangaben noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Für das Kalb kam jedoch jede Hilfe zu spät.