Brände in Los Angeles: Ralf Moeller will L.A. mit deutschem Handwerk helfen

Er wolle dazu beitragen, diese Hilfsangebote zu koordinieren. "Das muss jetzt mal gebündelt werden und das wird in den nächsten Tagen auch gemacht. Amerika war immer da für uns und wir müssen jetzt auch für Kalifornien da sein", sagte Moeller, der selbst im bislang nicht direkt betroffenen Stadtteil Santa Monica lebt und am Sonntag 66 Jahre alt wurde. "Mir war jetzt nicht so zum Feiern zumute, wenn's zu Hause brennt."