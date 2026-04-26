Brände in Bayern: Zwei Brände mit sechsstelligen Schäden in der Oberpfalz

In Weiden brannte die Solaranlage auf einem Wohnhaus. Die Feuerwehr musste teilweise das Hausdach öffnen, um zum Brandherd zu kommen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Brandursache soll ein technischer Defekt im Bereich der Kabelzuführung gewesen sein. Von den Hausbewohnern wurde niemand verletzt.