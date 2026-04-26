Brände in Bayern: Zwei Brände mit sechsstelligen Schäden in der Oberpfalz

Auf einem Hausdach in Weiden gerät eine Solaranlage in Brand. Der Schaden ist hoch. Auch bei einem anderen Feuer im Landkreis Schwandorf geht der Schaden in den sechsstelligen Bereich.
Nach der Werbung weiterlesen
In Weiden brannte die Solaranlage auf einem Wohnhaus. Die Feuerwehr musste teilweise das Hausdach öffnen, um zum Brandherd zu kommen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Brandursache soll ein technischer Defekt im Bereich der Kabelzuführung gewesen sein. Von den Hausbewohnern wurde niemand verletzt.
In Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) brannte es in einem Wohnhaus. Auch dort brach das Feuer nach Angaben der Polizei wegen eines technischen Defekts aus. Es entstand ebenfalls ein Schaden von etwa 100.000 Euro, verletzt wurde niemand.