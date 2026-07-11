Brände in Bayern: Hohe Waldbrandgefahr – Wiese und Hecke brennen

Auch anderswo Feuer durch Fahrlässigkeit

In Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ging eine rund 20 Meter lange Gartenhecke in Flammen auf und beschädigte einige Holzpfosten eines angrenzenden Hopfengartens. Ersten Ermittlungen zufolge war die Ursache für das Feuer am Freitag eine nicht ganz erkaltete Feuerstelle. In Schwarzhofen (Landkreis Schwandorf) wurden Sträucher entzündet, nachdem ein 67-Jähriger Streugut in einem nahen Container verbrannte.