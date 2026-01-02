Der Jahreswechsel hat auch im Ilm-Kreis erneut für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Während vielerorts friedlich gefeiert wurde, kam es an mehreren Orten zu Bränden, die nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl überwiegend auf unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen sind. Bereits kurz nach Mitternacht rückten die Einsatzkräfte in Ilmenau aus. In der Professor-Schmidt-Straße/Weimarer Straße brannte ein großer Busch, etwas später eine Hecke in der Ernst-Abbe-Straße.