Wasserthaleben (dpa/th) - Bei einem nächtlichen Brand in einer Lagerhalle in Wasserthaleben (Kyffhäuserkreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1,2 Millionen Euro entstanden. Die Halle, in der Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen untergebracht waren, geriet gegen zwei Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte.