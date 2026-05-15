Aiglsbach (dpa/lby) - Im Landkreis Kelheim ist beim Brand eines Einfamilienhauses ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden. Das Haus in der Gemeinde Aiglsbach ging aus bisher ungeklärten Gründen in der Nacht in Flammen auf, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Zwei Bewohner hätten das Haus selbst verlassen können und seien unverletzt geblieben. Das Haus ist demnach stark beschädigt und aktuell nicht mehr bewohnbar.