An der Schmücke (dpa/th) - In Hemleben (Kyffhäuserkreis) ist am Morgen ein Wohngebäude mit angrenzender Tischlerwerkstatt in Brand geraten. Eine Frau wurde vorsorglich medizinisch untersucht, blieb jedoch unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Das liege den Angaben zufolge vor allem an den zerstörten Maschinen in der Tischlerei. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.