Freystadt (dpa/lby) - Nach einem Brand einer Lagerhalle mit mindestens 500.000 Euro Schaden in Freystadt im Landkreis Neumarkt geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein 34 Jahre alter Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die landwirtschaftliche Halle sowie darin gelagerte Futtermittel waren in der Nacht vollständig abgebrannt. Die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis Sonntag. Weitere Details waren zunächst unklar.