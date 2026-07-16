Freiberg (dpa/sn) - Bei einem Feuer in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) sind mehrere Autos sowie eine Werkstatt stark beschädigt worden. Der Brand brach laut der Polizei am Mittwochabend in einer Werkstatt eines Autohauses aus. Zur genauen Schadenshöhe konnte ein Polizeisprecher noch keine genauen Angaben machen. Er sei jedoch "erheblich". Auch zur Brandursache gab es zunächst keine weiteren Informationen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.