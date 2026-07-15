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Brände Großer Schaden bei Hausbrand in Nottertal-Heilinger Höhen

Nach einem lauten Knall bricht im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Nottertal-Heilinger Höhen Feuer aus. Der Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Was ist passiert?

Brände: Großer Schaden bei Hausbrand in Nottertal-Heilinger Höhen
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Eine defekte Powerbank sorgte mutmaßlich für eine Brand in Nottertal-Heilinger Höhen. (Symbolbild) Foto: Sabina Crisan/dpa

Nottertal-Heilinger Höhen (dpa/th) - Bei einem Brand in Nottertal-Heilinger Höhen ist ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher sagte, geriet dort am Dienstag das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Brand. Eine 23 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt: Sie knickte mit dem Fuß um. Drei Bewohner des Hauses retteten sich nach draußen. Laut dem Polizeisprecher deutet alles darauf hin, dass eine defekte Powerbank den Brand auslöste.

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Den Angaben zufolge erfuhr die Polizei gegen Mitternacht, dass es in dem Haus in der Marktgasse brennt. Demnach hörten die Anwohner erst einen lauten Knall, woraufhin Feuer ausbrach. Der Brand im Unstrut-Hainich-Kreis sorgte für umfangreiche Löscharbeiten: Laut Polizei dauerten sie etwa drei Stunden.