Ilmenau (dpa/th) - Ein Haus in Ilmenau (Ilm-Kreis) steht in Flammen. Das leerstehende Gebäude im Ortsteil Stützerbach war in der Nacht aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Anwohner aus einem Nachbargebäude waren den Angaben nach evakuiert worden, um ein kontrolliertes Abbrennen des Hauses zu ermöglichen.