Brände: Großbrand im Sägewerk – Millionenschaden im Eichsfeld

Ferna (dpa/th) - Bei einem Großbrand in einem Sägewerk in Ferna (Landkreis Eichsfeld) sind in der Nacht zwei Lagerhallen vollständig zerstört worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer das Feuer kurz nach Mitternacht entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Hallen bereits komplett in Brand. In den Gebäuden waren unter anderem Gabelstapler und weitere Geräte gelagert. Der Schaden wurde auf über eine Million Euro geschätzt.