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  6. Großbrand im Sägewerk – Millionenschaden im Eichsfeld

Brände Großbrand im Sägewerk – Millionenschaden im Eichsfeld

Gabelstapler und Geräte in Flammen: Ein Sägewerk im Eichsfeld brennt lichterloh, doch die Ursache bleibt im Dunkeln.

Brände: Großbrand im Sägewerk – Millionenschaden im Eichsfeld
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Zwei Lagerhallen eines Sägewerks in Ferna wurden bei einem Großbrand zerstört. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Ferna (dpa/th) - Bei einem Großbrand in einem Sägewerk in Ferna (Landkreis Eichsfeld) sind in der Nacht zwei Lagerhallen vollständig zerstört worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer das Feuer kurz nach Mitternacht entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Hallen bereits komplett in Brand. In den Gebäuden waren unter anderem Gabelstapler und weitere Geräte gelagert. Der Schaden wurde auf über eine Million Euro geschätzt.

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Das Feuer wurde den Angaben nach inzwischen gelöscht, Glutnester wurden noch überwacht. Anwohner eines benachbarten Hauses wurden vorübergehend evakuiert, konnten aber später zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war noch unklar.