Brände: Großbrand auf Aussiedlerhof sorgt für sechsstelligen Schaden

Mellrichstadt (dpa/lby) - Ein Großbrand auf einem Aussiedlerhof in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und einem geschätzten Schaden im hohen sechsstelligen Bereich geführt. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, habe bereits eine Werkstatthalle in Flammen gestanden und das Feuer auf ein benachbartes Strohlager übergegriffen, teilte die Polizei mit. Beim Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, hätten die beiden Besitzer des Hofes eine Rauchvergiftung erlitten.