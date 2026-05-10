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  4. Großbrand auf Aussiedlerhof sorgt für sechsstelligen Schaden

Brände Großbrand auf Aussiedlerhof sorgt für sechsstelligen Schaden

Ein Feuer zerstört eine Werkstatthalle und ein Strohlager auf einem Aussiedlerhof. Warum ein Löschversuch der Besitzer schiefging und wie es den Tieren geht.

Brände: Großbrand auf Aussiedlerhof sorgt für sechsstelligen Schaden
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Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Mellrichstadt (dpa/lby) - Ein Großbrand auf einem Aussiedlerhof in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und einem geschätzten Schaden im hohen sechsstelligen Bereich geführt. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, habe bereits eine Werkstatthalle in Flammen gestanden und das Feuer auf ein benachbartes Strohlager übergegriffen, teilte die Polizei mit. Beim Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, hätten die beiden Besitzer des Hofes eine Rauchvergiftung erlitten.

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Ein Großaufgebot von rund 100 Feuerwehrleuten habe den Brand am Samstagabend schließlich unter Kontrolle bringen können. Die Werkstatthalle sei jedoch vollständig niedergebrannt. Auch das Strohlager sei ausgebrannt, so die Polizei. Tiere, die sich ebenfalls auf dem Areal befanden, kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache laufen.