Mittelsinn (dpa/lby) - Mit einem Großeinsatz hat die Feuerwehr im unterfränkischen Mittelsinn brennendes Gras und Büsche gelöscht. Ihr gelang es, zu verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Waldstück übergriffen, wie die Kreisbrandinspektion Main-Spessart mitteilte. Das Feuer in der Gemeinde nahe der hessischen Grenze hatte sich am Samstag in unwegsamem Gelände ausgebreitet.