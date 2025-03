Schachtebich (dpa/th) - Eine Aufräumaktion in einem Garten im thüringischen Eichsfeld hat zu einem Brand geführt. Eine Frau hatte in ihrem Garten in Schachtebich Gras verbrannt, als die Flammen auf eine Böschung sowie ein Gebäude übergriffen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen am Dienstagnachmittag, verletzt wurde niemand. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun aufgrund fahrlässiger Brandstiftung.