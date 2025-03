Eisenach (dpa/th) - Bei dem Brand eines Wohnhauses in Eisenach ist eine Frau leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Gründen gegen 4.30 Uhr in der Ostendstraße ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die 71-Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Haus begleitet und in ein Krankenhaus gebracht. Das Nachbargebäude sei vorsorglich ebenfalls evakuiert worden. Mehrere umliegende Straßen waren laut Polizei wegen der andauernden Löscharbeiten gesperrt. Die Höhe des Schadens am Haus schätzte die Polizei auf 80.000 Euro.