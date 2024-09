Gotha (dpa/th) - Feuerwehrleute haben eine tote Frau in einer brennenden Wohnung in Gotha gefunden. Sie sei dort gestorben, teilte die Polizei Gotha mit. Einsatzkräfte retteten demnach am Morgen einen 73-Jährigen schwer verletzt aus derselben Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und brachten ihn ins Krankenhaus.