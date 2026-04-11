Zeulenroda-Triebes (dpa/th) - Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) ums Leben gekommen. Der leblose Körper sei am Nachmittag bei den Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus gefunden worden, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale. Zur genaueren Identität der Toten konnte der Sprecher noch keine Auskunft geben. Das Feuer sei inzwischen gelöscht. Zur Brandursache werde ermittelt.