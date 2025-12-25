Brände: Frau bei Wohnungsbrand in Jena-Isserstedt verletzt

Jena (dpa/th) - Eine Frau ist an Heiligabend bei einem Wohnungsbrand im Jenaer Stadtteil Isserstedt verletzt worden. Die 40-Jährige kam mit leichten Brandwunden zur Untersuchung in ein Krankenhaus, teilte die Polizeiinspektion Jena mit. Die Frau habe Ethanol in einen Ofen oder Kamin nachschütten wollen und so eine Verpuffung ausgelöst. Dadurch seien der Weihnachtsbaum und Einrichtungsgegenstände in Brand geraten.