Brände: Frau bei Wohnungsbrand in Jena-Isserstedt verletzt

Beim Versuch, Ethanol nachzufüllen, kommt es in Jena an Heiligabend zu einer Verpuffung. Eine Frau zieht sich leichte Brandwunden zu.

Bei einem Wohnungsbrand in Jena ist eine 40 Jahre alte Frau leicht verletzt worden (Symbolbild). Foto: Robert Michael/dpa

Jena (dpa/th) - Eine Frau ist an Heiligabend bei einem Wohnungsbrand im Jenaer Stadtteil Isserstedt verletzt worden. Die 40-Jährige kam mit leichten Brandwunden zur Untersuchung in ein Krankenhaus, teilte die Polizeiinspektion Jena mit. Die Frau habe Ethanol in einen Ofen oder Kamin nachschütten wollen und so eine Verpuffung ausgelöst. Dadurch seien der Weihnachtsbaum und Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. 

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 30.000 Euro. Es waren mehrere Feuerwehren im Einsatz, darunter die Berufsfeuerwehr Jena. Die Kriminalpolizei ermittelt.