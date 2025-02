München (dpa/lby) - Bei einer Verpuffung ist eine Frau in München schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verbrennungen an der Hälfte des Körpers in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die 36-Jährige wollte vermutlich einen Ethanolofen nachfüllen, als es zu der Verpuffung kam. Feuerwehrkräfte löschten das Feuer in dem Zimmer und entrauchten die Wohnung des Mehrfamilienhauses.