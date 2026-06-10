Brände: Forstbagger brennt aus - 350.000 Euro Schaden

Gräfenthal (dpa/th) - Bei dem Brand eines Baggers im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein hoher Schaden entstanden. Die Arbeitsmaschine sei bei Waldarbeiten in einem Gebiet bei Gräfenthal eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Dabei war im Motorraum aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Löschversuche scheiterten, der Kettenbagger brannte voll aus und es entstand ein Schaden von rund 350.000 Euro, wie es weiter hieß.