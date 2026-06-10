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  6. Forstbagger brennt aus - 350.000 Euro Schaden

Brände Forstbagger brennt aus - 350.000 Euro Schaden

Mehrere Arbeiter versuchen, das Feuer zu löschen. Sie kommen nicht weiter und alarmieren die Feuerwehr. Wie kann es zu dem Brand?

Brände: Forstbagger brennt aus - 350.000 Euro Schaden
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Löschversuche konnten nicht verhindern, dass die Maschine völlig ausbrannte. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Gräfenthal (dpa/th) - Bei dem Brand eines Baggers im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein hoher Schaden entstanden. Die Arbeitsmaschine sei bei Waldarbeiten in einem Gebiet bei Gräfenthal eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Dabei war im Motorraum aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Löschversuche scheiterten, der Kettenbagger brannte voll aus und es entstand ein Schaden von rund 350.000 Euro, wie es weiter hieß.

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Nachdem mehrere Arbeiter versucht hatten, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, sei die Feuerwehr gerufen worden, erklärten die Beamten. Diese habe verhindern können, dass sich der Brand ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt und geht derzeit von einem technischen Defekt aus.